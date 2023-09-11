Fatih Altaylı: 660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül

Ekonomimizin halini, AK Parti döneminde ekonominin nasıl bir çöküş yaşadığını, en iyi şekilde bir iktidar yanlısı televizyonunun yarışma programının kanıtlayacağını kim tahmin edebilirdi.

ATV’de yayınlanan ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de en sonunda büyük ödülü kazanan biri çıktı. Her ne kadar zırva bir son soru ile ödül sahibini bulsa da, ödülü alan genç kızımızın başarısı başarıdır.

Kutlarız.

“Kim 500 Milyar İster?” adıyla 1990’ların sonunda başlayan bu yarışma, 2011 yılında “Kim Milyoner Olmak İster?”e dönüştü ve iktidarın en önemli yayın organı ATV’de yayınlanmaya başladı.

Ve o zaman, yani 2011’de, 1 milyon TL’lik ödül gerçekten önemli bir miktardı. O günün dolar kuru ile yaklaşık 660 bin dolar ediyordu ve bu güzel bir ev ve iyi bir otomobil almak için yeterli idi.

Basınımızın yapmayı çok sevdiği bir hesap ile o gün bu yarışmadan kazanılacak büyük ödül ile o günün fiyatları ile 3 adet Ferrari almak mümkündü.

Önceki akşam genç kızımızın kazandığı 1 milyon TL ise bugünkü kurla hemen hemen 36 bin dolar ediyor.

660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül.

Ve bugün bu para ile değil bir ev ve bir otomobil, bir ahır ve bir el arabası alamazsınız.

Fatih Altaylı’nın yazısı