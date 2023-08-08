Faruk Türkoğlu: Orta vadeli programlar kısa vadeli programlara döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ikilisi göreve geldikten hemen sonra vergi artışlarını da içeren paketi 5 Temmuz’da açıkladı. Şimşek daha sonra “Orta Vadeli Program” (OVP) hazırlıklarına başlanacağını vurguladı.

Üç yıllık orta vadeli programlar 2006 yılından bu yana her yıl açıklanıyor. Ancak bu program türü, 17 yıldır açıklanmasına rağmen ekonominin temel sorunları olan cari işlemler açığı, liranın değer kaybı, enflasyon ve işsizlik konusunda kalıcı iyileşmeler sağlayamadı. Üç yılda bir yerine her yıl açıklanması ise orta vadeli programları kısa vadeli programlara dönüştürdü.

Kısa ve orta vadeli programlarda çoğunlukla kısa vadeli sorunlar ele alındığı için ekonominin uzun vadede gerçekleştirilecek temel sorunları sahipsiz kaldı.

Faruk Türkoğlu’nun yazısı