Faruk Bildirici: Patron medyası olunca habercilik firar ediyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Demirören Holding yönetim kurulu üyesi Tayfun Demirören, havalimanında tutuklanınca, o güne değin medyaya yansımayan bilgiler ortalığa saçıldı.

Tayfun Demirören’in Almanya’da kurduğu şirket batmış, oradan aldığı 240 milyon Euro krediyi de geri ödeyemeyince gayrimenkul projesine el konulmuştu. Ardından 66 milyonluk çekleri karşılıksız çıkmış, iki ay kadar önce Türkiye’de de hapis cezası kararı verilmişti.

Yıldırım Demirören’in kardeşi Tayfun Demirören’in borçları, Demirören Holding’in milyar dolarlık borcunun yanında çok küçüktü ama onun muhatabı Ziraat Bankası değil özel şirketlerdi!

Tutuklama kararı, muhalif haber sitelerinden duyuldu ilk akşam. Bunun üzerine Demirören Holding, “Tayfun Demirören’in, şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandığını” ve “üzüntü duyduklarını” belirten bir açıklama yaptı.

Bir holdingin yönetimindeki işinsanının tutuklanması haberdir. Üstelik bir de karşılıksız çek söz konusu. Ama Demirören Grubu’nun gazete ve televizyonları doğru düzgün haber yapamadı bu olayı. Hürriyet, Milliyet, Posta, CNN Türk, Demirören Holding’in açıklamasını kısacık yayımladılar, o kadar. Cezaevinde bir gün kalan Tayfun Demirören’in, ailenin borcu ödemesinden sonra tahliye olmasını bile haber yapamadılar, sessizliğe gömüldüler.

Patron medyası olunca habercilik işte böyle firar ediyor, editoryal bağımsızlığın esamesi okunmuyor. Patronun çıkarları, kamu yararından, toplumun öğrenme hakkından önde geliyor.

Okura, izleyiciye saygı sıfır, patrona bağlılık on numara oluyor. Patron bir yerlere bağlıysa, oraya da biat kaçınılmaz oluyor doğal olarak…

Faruk Bildirici’nin yazısı