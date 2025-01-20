Faruk Bildirici: Oyuncular gibi magazin medyasında da saflaşma oldu

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Enteresandır, tıpkı oyuncular gibi magazin medyasında da saflaşma oldu. Saflaşmanın en bariz iki örneği Sabah’ın magazin eki Günaydın ve Hürriyet’in magazin eki Kelebek’ti. İddialar, ilk günden itibaren hemen her gün Günaydın’ın manşetindeydi:

“Rekabet Kurulu’ndan ‘Korku İmparatorluğu’na soruşturma, “Korku düzeni ifşa oldu”, “Bu zorbalık ve mafya düzeni bitsin artık”, “Suçlamalar ciddi, hedefteki isimler ifade verecek”, “Menajerler biat etmeyenin hayatını karartıyor”, “Gerçekleri karartma paniği / Ayşe Barım’a yurtdışı yasağı”, “Bazı menajerler mafya gibi”, “Güçlünün güçsüzü ezdiği bir sistem bu.”

Kelebek ise altı gün boyunca sessizliğe gömüldü. Öyle ki, Rekabet Kurulu’nun soruşturma açtığını bile haberleştirmediler. Günler sonra Ahmet Hakan Hürriyet’teki köşesinde kısaca yer verdi; Kelebek’te de Orkun Ün ve Savaş Özbey köşelerinde yazdılar; o kadar.

Savcılığın da soruşturma başlatması ve Ayşe Barım’a yurtdışı yasağı koymasıyla birlikte Kelebek, sessizliğini bozarak, savunma atağına kalktı. İlk olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in avukatlarının “Bize ulaşan tebligat yok” sözlerini manşet yaptı. Mert Demir’in sözleri de aynı gün Hürriyet’te haber oldu. Bir gün sonra da savunma “Serenay’a haksızlık yapılıyor” haberiyle sürdürüldü. Hatta çok beğenilmiş olacak ki, Mert Demir’in sözleri ertesi gün bir daha yinelendi. Sarıkaya’nın savcılığa ifade vermesini de “Savcı o iddiayı sordu” diye haberleştirdi.

Velhasıl, Günaydın ve Kelebek, uçlara kaymış ve taraf olmuş durumdalar. Günaydın, suçlamaları yayımlarken savunmalara yer vermiyor; iddia makamından yayın yapıyor. Kelebek ise okuru bilgilendirmeyerek ve sadece savunmaları yayımlayarak, soruşturulan menajerler ile şirketlerinin savunuculuğunu üstleniyor. İkisi de gazetecilik açısından hatalı.

Faruk Bildirici’nin yazısı