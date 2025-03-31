Faruk Bildirici: İktidar medyası, kutsallara sahip çıkarken bile adil ve yansız davranmadı

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Gazeteci dediğin iki tarafın da açıklamalarını haberleştirir. Onunla da kalmaz, gider olay yerini inceler; iki mezar taşı mı kırılmış, yoksa mezarlık tümden yerle bir mi edilmiş görür, hangisi doğru ise onu aktarır. Nitekim Özel gittiğinde mezarlık tarumar edilmiş görünmüyordu.

Fakat caminin kutsallığına atıfta bulunan bu medya kuruluşları, bu haberlerin ardından “mukaddesimize sahip çıkmaya geldik” diyen gençlerin cami içinde, hem de namaz kılınan halıların üzerinde polislerle futbol oynadığı görüntüleri görmezden geldi. Sadece Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısında rastladım. “İBDA-C 3- Polisgücü 1” başlığı altında “Eylem gecesi sonrasında Şehzadebaşı Camisi’nde İBDA-C’nin gençlik örgütü Büyük Doğu Akıncılar Gençlik Teşkilatı’nın polislerle top oynadığı görüntüler ortaya çıkmış. Bu nasıl rezilliktir! Dine saygı böyle mi olmalıdır” yazıyordu.

Maalesef iktidar medyası, kutsallara sahip çıkarken bile adil, dengeli ve yansız davranmadı. Protestocuları vandallar diye damgalarken, yolsuzluk suçlamasını kesin hüküm gibi sunarken polisin orantısız şiddetinin ve operasyonun siyasi karakterinin üzerini örttüler. Hatta protestoları kriminal vaka olarak göstermek için CNN Türk’te, bir eylemcinin “Pikaçu” kıyafeti giymesine “psikolojik harp” deyip, saatlerce konuşabilecek kadar komik olabildiler. CHP’nin, milyonu aşkın insanın katıldığı Maltepe mitingini de tümden yok saydılar. Canlı vermedikleri gibi, Özel’in konuşmasını da haber yapmadılar. AKP saflarında durdukları malum ama bari nesnel olabilseler, haber değeri kavramını unutmasalardı.

Faruk Bildirici’nin yazısı