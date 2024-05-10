Faruk Bildirici: DHA, Eylem Tok’u ve yurtdışına kaçtıklarını bile bile gizlemiş

Demirören Medya’nın patronu Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in şoförü İlker, “Kaza haberini yazma” demek için DHA muhabiri Rojda Altıntaş’a ne zaman telefon etti? Muhtemelen Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği 1 Mart’taki kazanın ertesi günü. Zira İlker, telefonda “O kaza haberini yayınlamazsanız” dediğine göre henüz haber yayınlanmamış.

Ama İlker, kazayı yapanın adını ve tüm gelişmeleri biliyor. Rojda Altıntaş’ın o gün yapılan cenaze törenini izlediğinin ve kazayı 17 yaşındaki Timur C’nin yaptığını, babasının Dr. Bülent Cihantimur olduğunu, anne Eylem Tok’un oğlunu yurtdışına kaçırdığını öğrendiğinin de farkında.

Nitekim İlker’in, telefondaki ilk cümlesi, “Timur’un bir haberi varmış galiba. Basacağım demiştiniz de…” oluyor. Rojda Altıntaş da “Yani vurup kaçmıştı da… Bugün bakıyordum. Öyle bir şey vardı” yanıtını veriyor. Şoför İlker, kendinden çok emin bir edayla konuşuyor:

“Rojda Hanım, onunla Cemal… Yıldırım Beyin en küçük oğlunun çocukluk arkadaşı. Onu bir yayınlamazsanız. Ben konuşacağım zaten Murat Bey veya Sinan Beyle. Bugün yayınlamayın. Yarın Yıldırım Bey ya da Revna Hanım size döner.”

Altıntaş’ın haberine müdahaleyi sindiremeyip, iki ay sonra sosyal medyada yayımladığı ekran görüntüsüne bakılırsa daha sonra Revna Demirören ile de konuşmuş. Böylece haberin yazılmaması isteğinin doğrudan “patronun eşi”nden geldiğini netleştirmiş.

Altıntaş’ın patron katından gelen telefonları şeflerine aktarmamış olması düşünülemez. Nitekim cenaze töreni 2 Mart’ta olmasına rağmen bir haber ajansı olan DHA’nın, o gün kazayla ilgili haber geçmemiş olması bir gün beklendiğini gösteriyor.

Faruk Bildirici’nin yazısı