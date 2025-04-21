Faruk Bildirici: AKP'li belediyelere ilişkin en ufak suçlama ya da olumsuzluk haber olamıyor

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Son aylarda iktidar medyasının ana gündemi, CHP ve CHP’li belediyeler. Tabii en başta da Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri. 19 Mart’tan sonra daha da yoğunlaştı, iktidar gazeteleri, televizyonları, haber siteleri, daimi olarak kampanya halinde. Kampanya diyorum çünkü nesnel haberlerden ziyade yargılayan, hüküm veren, kanaat belirten metinler, yazılar, konuşmalar yayımlanıyor. Karşı görüşe asla yer vermeyen, tek yanlı, suçlu göstermeyi hedefleyen bir yayıncılık faaliyeti yürütülüyor.

Oturdum, iktidar medyası gazetelerinin nisan ayının ilk 15 günlük yayınlarını taradım. Hürriyet, Milliyet ve Türkiye, daha az ve daha dengeli haberler kullanmış. Ama Akşam, Sabah, Yeni Akit ve Yeni Şafak, kampanyanın asli unsurları halinde. Elbette CHP de, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanları da eleştirilebilir, eksiklikleri, yanlışlıkları, yolsuzlukları varsa yazılabilir. İmamoğlu ve tutuklanan, soruşturulan öbür insanlar hakkındaki suçlamalar da yazılmalı, konuşulmalı. Üzerini örtmek yerine toplumun bilgilendirilmesi ama doğru bilgilendirilmesi şart.

Ancak toplum bilgilendirilirken “masumiyet karinesi”ne özen gösterilmesi, objektif olunması, suçlamalar ile savunmanın birlikte ve dengeli verilmesi gerekli. Oysa iktidar yanlısı bu yazı ve haberlerde gazetecilik yerine polislik, savcılık ve yargıçlık yapılıyor; tarafgirlik sergileniyor. Ülkenin tek sorunu CHP ve belediyeleriymiş gibi davranılıyor. AKP’li belediyelere ilişkin en ufak suçlama ya da olumsuzluk haber olamıyor.

Faruk Bildirici’nin yazısı