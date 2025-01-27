Faruk Bildirici: 'Açıklama için cumhurbaşkanının yayınının bitmesini beklediler' tespiti doğruydu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sorusu üzerine söylediği “Açıklama için Cumhurbaşkanının yayınının bitmesini beklediler” tespiti doğruydu; Bakanlar, saatler önce yangın bölgesine gelmişler ama basın toplantısına başlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ve AKP’ye katılan Kürşad Zorlu’ya rozet taktığı canlı yayınının bitmesini beklemiş; geciktiklerinin farkında oldukları için de hemen üç dakika sonra kameraların karşısına geçmişlerdi.

Onca insanın öldüğü ve tüm ülkenin merakla, heyecanla, hüzünle açıklama beklediği bir olayda bile bakanların önceliği Tayyip Erdoğan’ın konuşması olabiliyor. Erdoğan’ın canlı yayınını kesmektense milyonlarca insanı bekletmeyi yeğleyebiliyorlar.

Hem de Erdoğan konusunda bu kadar duyarlı davranan bakanlar, kendilerini topluma zamanında ve yeterli bilgi vermekle yükümlü hissetmiyorlar. O yüzden de doğru düzgün bir basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlamıyorlar.

Tüm turistik işletmeler konusunda yetkili Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy da Kartalkaya’daki yangından sonra günlerce gazetecilerden kaçtı; ancak dördüncü gün iktidar yanlısı CNN Türk kanalında Ahmet Hakan’ın karşısına çıkabildi. Ahmet Hakan ise Bakan Ersoy’un tur şirketi ve iki yangın merdiveni sözünün yanlış çıkması da başta olmak üzere aydınlanması gereken birçok soruyu sormadı bile…

Faruk Bildirici’nin yazısı