Farklı disiplinlerden öncü isimler ‘Brand Week İstanbul’ sahnesinde

Yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul “Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et” temasıyla 6-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte bu yıl en göze çarpan nokta, katılımcılarına sunacağı sürükleyici ve farklı formattaki deneyimler ile kapsamı genişleyen içerikler. Dünyanın ve Türkiye’nin kendi alanındaki öncü isimleri, ezber bozan projelerin uygulayıcıları ve düşünce liderleri, geleceğe yön verecek trendleri Brand Week Istanbul sahnesinde ele alacak.

Brand Week Istanbul workshop’lar, film okuma seansları, imza günleri, networking buluşmaları ve iletişim, markalaşma, strateji, sürdürülebilirlik gibi birçok farklı alanı kapsayan sertifika programları ile 11’inci kez izleyicisine yeni ufuklar sunmaya hazırlanıyor. Her sene yaratıcı dünyadan duayen bir ismin onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte bu yılın onur konuğu ise Türk sinema, tiyatro ve TV dünyasının simge ismi Uğur Yücel.

Yeni bir anlatının izinde

Bu yılın teması “Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et” özelinde bir sunum yapacak olan TwentyFirstCenturyBrand ortaklarından Sara Tate, yeniden yaratanların, bireyin kendini nasıl yeniden kurabileceğinin izini Inspiration Sahnesi’nde masaya yatıracak. Post-dijital çağa uyumlu iş modellerini yeniden düşünmek gerektiğini savunan, dijital dönüşüm alanında sektörün en önemli düşünce liderlerinden Tom Goodwin ise 8 Kasım’da sahnede olacak. Nörobilimci ve yazar Dean Burnett insan zihnine dair yaptığı son araştırmalarını Brand Week Istanbul izleyicisiyle paylaşacak.

Teoriyi pratiğe döken, yeni uygulama alanları açan öncü isimler

İcat ettiği mikro-robotlarla cerrahide çığır açan ve farklı endüstriyel pratikler için kertenkeleden ilham alarak geliştirdiği yapıştırıcılarla bilim ve teknoloji dünyasında ses getiren Prof. Metin Sitti yapay zekâ ve fiziksel zekâ üzerine yaptığı son çalışmalarına değinecek. Bir diğer teknoloji odaklı oturumda ise Unilever’in Chief Data Officer’ı Andy Hill; makine öğrenimi ile geliştirdikleri ve küresel ölçekte başarı sağladıkları yepyeni bir vakayı sunacak. Bu yılın en sık tartışılan konulardan biri olan yapay zekâ çözümlerine değinecek bir diğer isim, Silikon Vadisi’ndeki başarıyla da bilinen, İnovasyon ve Teknoloji Uzmanı Ayşegül İldeniz olacak.

Çevre ve sürdürülebilirlik odağında

Markalar yeni teknolojik çözümleri hızla iş modellerine entegre ederken bir yandan da “marka amacı” etrafında sürdürülebilirlik anlatısı kurgulama gayretinde. Brand Week Istanbul’da yer alacak konuşmacılardan pazarlama aktivisti Thomas Kolster bu bağlamda sürdürülebilirliğe dair hakiki ve somut adımların perde arkasını aktaracak.

Çevre-üretim arasındaki ilişkiyi derinden etkileyen enerji konusu etkinlikte iki farklı perspektiften masaya yatırılacak. Sabancı Holding’in eski CEO’su Mehmet Göçmen ve enerji ekonomisti Timur Topalgökçeli, ellerindeki son veriler ışığında enerji, üretim ve sürdürülebilirlik üçgeninde yeni stratejileri tartışacak.

İlerlemenin ve büyümenin merkezine insanı ve değer yaratmayı koyan stratejileri detaylandıracak bir diğer isim Frank van den Driest ise Türkiye’ye ait son araştırmalarının çıktısını ilk kez Brand Week Istanbul’da paylaşacak.

Medya ve platformların geleceği

Türkiye’de geleneksel medya ve dijital ortamda içerik üreticiliği arasındaki ilişkiyi ve toplumdaki yansımalarını bu alanın duayenlerinden Fatih Altaylı ele alacak.

Aylık 131 milyon izleyiciye sahip yaklaşık 30 ABD ağını denetleyen Warner Bros Discovery Inc.’in CEO ve Chief Content Officer’ı Kathleen Finch ile “Top Gear” ve “The Grand Tour” sunucusu, ödüllü gazeteci Richard Hammond, yayıncılığın ve içeriğin güncel dinamiklerini tartışacak.

Platformların geleceğini, alternatif sosyal mecraların nasıl daha geniş kitlelere ulaşabileceğini ve bu değişimin reklam modellerine etkisini Medya Teorisyeni Geert Lovink paylaşacak. Streaming platformlarda hikâye anlatıcılığını ise, Şahsiyet dizisinin mimarları Onur Saylak, Hakan Günday ve Ateş İnce detaylandıracak.

Bilimkurgu yazarı, aktivist ve gazeteci Cory Doctorow; yeni, iyi, farklı bir internet kurmak için kullanıcıların interneti nasıl geri alabileceklerini ve ona sahip olabileceklerini detaylarıyla paylaşacak.

Başarı hikayelerinin perde arkası

Türkiye’de ilk defa iki Michelin yıldızı birden alan Şef Fatih Tutak, Avrupa’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy ve korkuyu başarıya ve tutkuya kanalize etmenin ipuçlarını paylaşacak olan New York Time çoksatan yazarı Patrick Sweeney ilham veren hikâyelerini ve başarıya giden yolun ipuçlarını aktaracak.

Hikaye anlatıcılığına dair farklı disiplinlerden farklı perspektifler

Başarıları, ilhamı, dönüşüm stratejilerini güçlü bir anlatıya oturtmak, onların yaratacağı etkinin kapsamını belirleyen önemli elementlerden. Bu yılın keynote’larından, Slumdog Millionaire kitabının yazarı Vikas Swarup’un yanı sıra, 1983’te yayımladığı “Sevgili Arsız Ölüm”den bu yana kaleme aldığı 10’dan fazla eserle Türk edebiyat tarihinde önemli bir iz bırakmış olan Latife Tekin, Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan “Havva, Meryem ve Ayşe” filmiyle ses getiren yönetmen Sahraa Karimi de anlatıyı ve kurguyu bir araya getirirken hangi motivasyonlardan beslendiklerini yılın en ilham verici haftasında paylaşacaklar.

Kreatif dünya nereye gidiyor?

Yaratıcı endüstrilerin geleceği Brand Week Istanbul’da, detaylı sunumlarla kendine yer bulacak. Kendi girişimini, “ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen zanaatkârlar derneği” olarak tanımlayan, sadece davetli kreatiflerin yer aldığı The Liberty Guild’in kurucu CEO’su Jon Williams, freelance ve bağımsız çalışanların oluşturduğu yeni ekonomik sınıf “prekarya” üzerine çalışmalarıyla tanınan ekonomist Guy Standing, tasarım odaklı düşünme alanında bakış açısını aktaracak olan frog’un kreatif direktörü Andreas Markdalen, reklam dünyasının çok ödüllü isimlerinin başında gelen Publicis Worldwide CCO’su Bruno Bertelli yaratıcı dünyanın gidişatına dair öngörülerini Brand Week Istanbul’da sunacak.

Bu yıl Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Brand Week Istanbul’da dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek uzman isimler ve yarına yön verecek tüm gelişmeler, 6-10 Kasım tarihleri arasında izleyici ile buluşacak.