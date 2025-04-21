Fare Ronin, Guinness Rekorlar Kitabı'nda: 109 mayın temizledi

Eğitimli fare Ronin, 109 mayın ve 15 mühimmat bularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: AA

Kara mayınları, eski savaş bölgelerinde hâlâ büyük bir sorun. Kamboçya’da 1979’dan beri 65 binin üzerinde kişi mayınlar nedeniyle öldü.

Özel koku eğitimi alan fareler, savaş kalıntılarının temizlenmesinde önemli bir role sahip.

TRT Haber’in aktardığına göre dev keseli fare Ronin, Ağustos 2021 ile Şubat 2025 arasında Kamboçya’nın Siem Reap bölgesinde 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmat tespit ederek Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Mayın tespiti tehlikeli ve zahmetli. Fareler çok hafif oldukları için mayınları tetiklemiyor. Yüksek zekâları ve koku alma duyuları sayesinde patlayıcıları kolayca bulabiliyorlar.

Farelerin eğitimi

Ronin’i, APOPO adlı Belçika merkezli bir sivil toplum kuruluşu eğitti. Bu organizasyonun eğittiği 100’den fazla fare, hem mayın aramada hem de tüberküloz gibi hastalıkların teşhisinde görev alıyor.

Ronin’in dahil olduğu ekip, bir tenis kortu büyüklüğündeki bir alanı 30 dakikada tarayabiliyor, bir insanın mayın dedektörüyle bu işi yapmasıysa dört gün sürüyor.

Kamboçya’da hâlâ 4 ila 6 milyon temizlenmemiş mayın var

Ronin, mayın yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden Preah Vihear ilinde görevli. Bu bölge, 20’nci yüzyıldaki çatışmalar ve özellikle ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında gerçekleştirdiği bombardımanlar nedeniyle mayın dolu.

Tahminlere göre sadece Kamboçya’da hâlâ 4 ila 6 milyon mayın toprak altında.

Ronin, rekoru yine aynı kuruluşun eğittiği ve 2022’de ölen Magawa adlı fareden devraldı. Magawa, beş yıl boyunca 71 mayın ve 38 patlamamış mühimmat tespit etmişti.