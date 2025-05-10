Falyalı'nın muhasebecisi Önal'ı öldürmüştü: Hollanda polisi katilin fotoğrafını paylaştı

Hollanda polisi, Kuzey Kıbrıs’ta 2022’de öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal’ı ülkede öldüren katilin fotoğrafını paylaştı.

Solda Cemil Önal ve saldırgan. Fotoğraflar: Bugün Kıbrıs ve politie.nl

1 Mayıs’ta saat 17:45 sıralarında Hoevevoorde adlı otelin terasında oturan birinin, yürüyerek olay yerine gelen bir kişinin açtığı üç el ateşten sonra öldüğü basına yansımıştı.

Ölen kişinin, kumarhane patronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal olduğunu ilk gazeteci Erk Acarer duyurmuştu.

Hollanda’daki Lahey polisi bu bilgiyi teyit etti. Ancak soruşturmanın selameti açısında başka bilgi vermemişti.

Hollanda polisi dün saldırganın fotoğrafını paylaştı.

Polis açıklamasında saldırganın 1.80 boylarında, normal veya iri yapılı, sakallı, siyah giysili, pantolonununsa büyük ihtimalle Adidas marka ve beyaz tabanlı siyah ayakkabılar giyen bir erkek olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Kumarhane patronu Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de öldürülmesinin ardında Hollanda’ya gittiği belirlenen Cemil Önal’ın, Zoetermeer kentinde yaşadığı ortaya çıktı. Önal, Halil Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü saldırıya karıştığı gerekçesiyle Aralık 2023’te Türk makamlarının talebi üzerine Hollanda’da tutuklandı.

Hollanda savcılığı, Falyalı cinayetinden kısmen sorumlu olduğunu belirttiği Önal, hakkındaki suçlamaları reddetti. Önal, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmek istemediğini belirterek, hukuki süreç başlattı.

Hollanda medyasına göre Cemil Önal, kısa süre önce serbest kaldı. Ama resmi makamlar, bu sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Cemil Önal, yaklaşık iki ay önce tutuklu bulunduğu Alphen aan den Rijn cezaevinde Hollandalı araştırmacı gazetecilik platformu ‘Follow The Money’e bir röportaj vererek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bazı hükümet yetkililerinin kumarhane patronu Falyalı’dan rüşvet aldığını öne sürmüş, buna ilişkin görüntü ve belgelere sahip olduğunu anlatmıştı.

Önal, kumar mafyasının elde ettiği milyonlarca doları, Hollanda’ya bağlı Karayip adası Curaçao’daki posta kutusu şirketleri aracılığıyla akladığını iddia etmişti.

Falyalı cinayetine karıştığı iddialarını reddeden Önal, üst düzey yöneticilere yapılan yüklü miktardaki ödemeleri ifşa ettiği için Türkiye’nin kendisini hedef aldığını ileri sürmüştü. Önal, güvenliğinden endişe ettiği için Türkiye’ye iade edilmek istemediğini söylemişti.

Bu iddiaları Önal daha sonra Kuzey Kıbrıs’taki gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalarda da dile getirmişti.

Söz konusu iddiaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis’teki grup konuşmasında dile getirmişti. Türkiye’deki yetkililerse iddiaları kesin bir dille reddetmişti.