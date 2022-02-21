Falyalı cinayeti: Gözaltındaki sekiz şüpheliden beşi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklama, üçü de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: Yenidüzen

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne’de arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen sekiz şüphelinin, Falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

İfadelerin ardından şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer üç şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

9, 12 ve 13 Şubat’taki operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu altı şüpheli ile 18 Şubat’ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, zanlılar bugün adliyeye getirilmişti.

Peker ne demişti?

Peker, eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.