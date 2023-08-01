Fallout dizisiyle ilgili şu ana kadar bilinenler

Bethesda’nın efsane oyun serilerinden Fallout’un yapımı devam dizisiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaşıldı. Önceki sızıntılarla beraber diziyle ilgili ‘az da olsa’ bazı şeyler netleşmeye başladı.

Paylaşılanlar arasında meşhur ‘sığınaktan çıkış’ sahnesini andıran bir görüntü de var.

Fallout oyun serisiyle ilgili bir dizinin planlandığı 2020’de ortaya çıkmıştı. Aradan geçen sürede sayısız set fotoğrafı ve çeşitli bilgiler sızdırıldı.

Insider Gaming‘in derlediğine göre diziyle ilgili şu ana kadar bilinenler şöyle:

Dizide kimler yer alacak?

Walton Goggins bir ‘ghoul’u oynayacak.

Temmuz 2023 itibariyle, dizinin 16 doğrulanmış aktör ve aktrisi var. Dizinin çekirdek kadrosunu oluşturacağı tahmin edilen isimlerse şöyle: Walton Goggins, Moises Arias, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Johnny Pemberton.

Moises Arias’ın ayrıca ana karakteri canlandırması bekleniyor. Walton Goggins, Fallout serisinin en tanınan yaratıklarından biri olan bir ‘ghoul’u (hortlak) canlandıracak.

Dizinin konusu nedir?

Dizinin konusuyla ilgili pek bir bilgi yok. Sızdırılan fotoğraflardan da net şeyler anlaşılmıyor ama bazı tahminler yapılabilir.

Oyunda bir sığınak ve en az bir ‘sığınak sakini’ var. Oyunun Nevada, Arizona ve New Mexico gibi yerlerde geçmesi bekleniyor.

Fotoğraflardan bir biyolojik tehdidin dizide işleneneceği anlaşılıyor.

Dizi ne zaman başlıyor?

Dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak 2024’ün ilk yarısı öne çıkıyor.

Dizinin şimdilik sadece Amazon Prime’da yayınlanacağı belirtiliyor.