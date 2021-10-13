Faiz indirimi kaygısıyla TL’de baskı artıyor

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle yeni tarihi zirve olan 9,0450’ye kadar yükseldi.

Yatırımcılar MB’nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyor.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandıkları faiz indirimlerinin devamı konusunda politik baskıdan da endişeli. Bu belirsizlikler de TL’de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL’de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Dolar/TL’deki yükselişe MB’nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken MB’nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8,3 seviyesindeki dolar/TL bu hafta 9’u aştı.

Dolar/TL yeni rekor olan 9,0450’u gördükten sonra bugün saat 09:23’te 9,04, avro/TL aynı saatte 10,44 seviyesindeydi.

Dünya genelinde enflasyon gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artış eğilimi sergilerken ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarını azaltmayı ve salgın hastalık döneminde gevşetilen para politikasını sıkılaştırma adımlarını değerlendiriyor. Gelişmekte olan merkez bankalarından bazıları ise süpriz şekilde erken sıkılaştırma döngüsüne başladı.

Dünyada enflasyondaki artışın ne kadar geçici olduğu tartışılıp sıkılaşma adımları ön plana çıkarken, enflasyonda yükselişin devam ettiği Türkiye ise faiz indirimleri ile küresel trendden ayrıştı.

TL’deki sadece eylül ayı başından beri değer kaybı yüzde 8’e yaklaştı. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE’yi yüzde 20’li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon yüzde 19,58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladı.

MB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı MB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL’de baskı yaratıyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL’deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyor.