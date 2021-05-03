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Yaramazlara biraz batar!

Faik Çetiner: Fenerbahçe’de taraftar ve camianın şimdiki beklentisi

Erzurum karşısında Fenerbahçe’nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Rakip zaten eksik ve moralsiz. Sonrasında geriye kalan maçlarda kayıp yaşamazsa ilk hedef olmasa da ikinci hedef yakalanır. Haftaya Galatasaray lideri yenemezse, Fenerbahçe lig ikinciliğine daha kolay ulaşır. Taraftar ve camianın şimdiki beklentisi de budur.

Faik Çetiner’in yazısı

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