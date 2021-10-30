Faik Çetiner: Fenerbahçe için kırılma maçı

Taraftarlar maçtan mutlak galibiyet bekliyorlar. Çünkü deplasman beraberliğine bile artık tahamülleri yok. ‘Bu kadar stres altında Fenerbahçe kazanır mı?’ derseniz, zor ama imkansız değil derim. Kısacası mücadele Fenerbahçe için bir ‘kırılma maçı’ havasında. Kazanırsa, kara bulutlar dağılır, takıma güven gelir, Pereira yırtar, yönetim rahat bir nefes alır. Kaybederse mi? Kabarık faturayı kim öder bilemem…
SON HABERLER
Hekimlik
Her hastaya yeterli zaman ayırmak isteyince ya hastane yönetiminden ya da hastalardan işitilen sözlerle geçecek yıllar… Geriye, hekimlik yaparak zengin olunmayacağının ve asıl büyük zenginliğin şifa bulan hastaların ve yakınlarının hayır duasını almak olduğu gerçeğinin öğrenildiği onurlu bir hayat kalır.
Sadece pandemi değil infodemiyle de mücadele ediyoruz
Bilim konusunda topluma bilgi aktarmak için yapılan özenli paylaşımların ‘flaş haberler’ kısmında yer almaması gerekiyor.
Akşener’e ‘Bulunduğunuz yer Kürdistan’ deyince gözaltına alınan esnaf serbest
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” demesinin ardından gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Covid-19’da felç bırakan hasarlar görülmeye başladı
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde hastalarda corona virüsüne bağlı olarak felç kalmaya kadar giden hasarların görülmeye başladığını söyledi.
İktidardan Davutoğlu’nun partisine ilk davet
Gelecek Partisi kuruluşundan bu yana iktidar tarafından ilk kez resmi bir davet aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı nedeniyle yapılan davete Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.