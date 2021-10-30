Faik Çetiner: Fenerbahçe için kırılma maçı

Taraftarlar maçtan mutlak galibiyet bekliyorlar. Çünkü deplasman beraberliğine bile artık tahamülleri yok. ‘Bu kadar stres altında Fenerbahçe kazanır mı?’ derseniz, zor ama imkansız değil derim. Kısacası mücadele Fenerbahçe için bir ‘kırılma maçı’ havasında. Kazanırsa, kara bulutlar dağılır, takıma güven gelir, Pereira yırtar, yönetim rahat bir nefes alır. Kaybederse mi? Kabarık faturayı kim öder bilemem…

Faik Çetiner’in yazısı