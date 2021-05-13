Faik Çetiner: Belözoğlu gibi başladı, Bulut gibi bitirdi

Görüldüğü gibi Emre Belözoğlu işe iyi başladı. Ancak ilk 11 tercihleri ne kadar doğruysa (Ankaragücü maçı hariç, Ozan’ı maça sağ bekte başlattı) sonradan yaptığı yanlış tercihler ve hamleler ile sınıfı geçemedi. Belözoğlu gibi başladı, Bulut gibi bitirdi.

Faik Çetiner’in yazısı