Faik Çetiner: Belözoğlu gibi başladı, Bulut gibi bitirdi

Görüldüğü gibi Emre Belözoğlu işe iyi başladı. Ancak ilk 11 tercihleri ne kadar doğruysa (Ankaragücü maçı hariç, Ozan’ı maça sağ bekte başlattı) sonradan yaptığı yanlış tercihler ve hamleler ile sınıfı geçemedi. Belözoğlu gibi başladı, Bulut gibi bitirdi.
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Soma: Adalet yedi yıldır toprak altında
Hesap sorması gerekenlerin başında gelen dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ise hemen ertesi gün “Bunun yapısında, fıtratında bunlar var” diyecekti. Bu söz, açılacak davanın nasıl seyredeceğinin de işaretiydi.
Biden’a göre İsrail kendini savunuyor
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları hakkında, “İsrail’in kendini savunmaya hakkı var” dedi.
Bitcoin, Musk’ın U dönüşüyle çakıldı
ABD’li ‘mucit’ yatırımcı Elon Musk, CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın satışlarında bitcoin kullanma kararından vazgeçmesiyle dünyanın en yüksek işlem hacimli kripto parası çakıldı.
Gözler favipiravirde: ‘Hiçbir Batı ülkesinin kullanmadığı ilacı nasıl kullandırıyoruz?’
Covid-19 tedavisinde yararına dair veri olmadığı gibi risklerini ortaya koyan araştırma sonuçlarına rağmen bir yıl boyunca kullanıldıktan sonra geçen hafta Sağlık Bakanlığı’nın rehberinden çıkarılan hidroksiklorokin ilacının ardından gözler bir başka ilaca, favipiravire çevrildi.
Unutulmaz: Ne Soma ne de o tekme
Yusuf Yerkel… Türkiye bu ismi bir fotoğraf karesiyle tanıdı. Manisa’nın Soma ilçesindeki faciadan çok değil bir gün sonra özel harekât polislerinin ‘etkisiz hale getirme’ye çalıştığı bir madenciyi hınçla tekmeleyen takım elbiseli, kravatlı genç bir adam…