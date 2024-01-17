Yaramazlara biraz batar!

Bakana göre endişeye mahal yok: Yoğun bakımların yüzde 72’si dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, yoğun bakımların yüzde 72’sinin dolu olduğunu söyledi. Bakan, İstanbul’da bu oranın yüzde 83’e ulaştığını da belirtti.

Fotoğraf: AA

Koca, cumhurbaşkanlığı külliyesindeki toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Acillere başvuru geçen yıla göre arttı

Koca, kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışın mevsim şartlarının beklenen bir sonucu olduğunu ve endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

En sık grip, RSV ve Covid-19 vakalarının görüldüğünü belirten Koca, geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu söyledi:

“Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikayetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikayetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız.”

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72

Koca, hastanelerdeki doluluk oranı hakkında şöyle konuştu:

“Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83, yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.”

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