Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları arttı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis’ten geçti.

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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Böylece fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya çıktı.

Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi.

Ayrıca stokçuluktan bir yılda üç defa ceza alan işletmelere altu güne kadar kapatma cezası geldi..

Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde 10’u kadar ceza uygulanacak.

Düzenlemede aldatıcı reklamlara karşı yaptırımlar da yer alıyor.

Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.