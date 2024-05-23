Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı. İkili ABD’ye kaçmıştı.

Fotoğraf: Razi Canikligil

17 yaşındaki Timur Cihantimur 1 Mart’ta İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Tok kaza mahalinden oğlunu almış, ikili o gece İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a kaçmış, oradan da ABD’ye geçmişti.

Baba Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren S. kaçışa yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, tahliye edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün ABD adli makamlarıyla yazışmaların tamamlandığını söylemişti. Bakan, “Dosyada herhangi bir eksiklik yok. Onların vereceği kararı bekliyoruz. Olumlu neticelendirileceğini tahmin ediyoruz” demişti.