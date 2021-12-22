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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Zenginin zengin kalması için ben fakirleşeceğim

Şimdi size soruyorum o zaman tabela da kuru düşürmek için para basarak, enflasyon bedeli ödemek ya da borç alarak bu borcu yine halka ödetmek tam anlamıyla günü kurtarmak için düşünülmüş bir uyanıklık değil midir?

Zengin gayet güzel bir şekilde parasını kazanacak, kur artsın düşsün her zaman zengin kalacak. Ancak onun zengin kalması için ben fakirleşeceğim. Ve bunu bir başarı hikayesi olarak yiyeceğiz? Kusura bakmayın ama karnımız buna tok.


Olan şu: AKP orman yanarken bir tas su döktü. Ama yangın sönmedi. Çoktan kırılmış ekonomi cam kırıkları gibi yerde dururken bu ormanı yakacak bir yansıma yine gelir bizi bulur.

Dolarda mucize beklemeyin, mucizeler masallarda olur. Gerçek hayatta eğitim, emek, plan ve strateji ile başarı sağlanır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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