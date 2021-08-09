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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Zam ve dolar fırtınasına hazır olun!

Geçen hafta Cuma günü 2021 Temmuz Hazine Nakit Gerçekleşmeleri açıklandı. Rakamlara göre, 2021 Ocak-Temmuz arası:

2021’nin ilk yedi ayında 106,2 milyar TL eksi yazmışlar!


Ve bu eksi mart ayında Merkez Bankası’ndan 44 milyar TL, savaş ya da depremde kullanılacak Banka kârını almalarına rağmen olmuş! O ihtiyat kullanılmasa Hazine açığı 150 milyar TL olacaktı.

Ancak ben size an itibari ile dönen devlet çarkının borçla döndüğünü, AKP Hükümetinin bize büyük borç bırakacağını söylüyorum. Bunu Hazine’nin yaptığı faiz ödemelerinden anlıyorum.

2015 yılında faiz ödemelerine ayrılan para 50 milyar TL idi. Oysa şimdi faiz ödemesi 2021 ilk yedi ayında 98,5 milyar TL oldu.

Hazine rakamları gelecek dalgayı çok net bir şekilde gösteriyor. Peki siz bu dalgaya hazır mısınız?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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