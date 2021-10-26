Evren Devrim Zelyut: Yeni bir AKP klasiği izleyeceğiz

Geçen bahar aylarından beri şunu söyledik: AKP salgına hazırlıksız yakalandı. Dışa bağlı ekonomi kur arttıkça ithalat yapa yapa rezervleri yedi bitirdi. Salgınla görülen, ithal edilen emtia ve enerji fiyatları artışı bu sıkıntıyı daha da çoğalttı. Üstüne bir de Amerikan Merkez Bankası’nın piyasaya para vermeyi kesip, verdiğini de çekme takvimi belirlemesi kurdaki artışı körükledi.

Ekonomide tablo kötüleştikçe Erdoğan, AKP’nin geleceğini kurtarmak için faiz indirimine gidecek dedik. Merkez Bankası’na verdiği talimatla bu gerçekleşti. Takip eden günlerde enflasyonun altına inen faizler kuru yukarı fırlattı. Ve ekledik dedik ki; faiz indirimini kamu bankaları takip edecek. Şimdi yeni bir şey söyleyelim mi?

Faiz indiren kamu bankaları kredi dağıtmaya başlayacak. Ama bu krediler üretime gitmeyecek. Sadece günü kurtarmaya yarayacak. Krediyi alan konut, dolar, hisse, altın ve bitcoin almaya başlayacak.

Yani yeni bir AKP klasiği izleyeceğiz. Tasarruflar yine üretimden uzak alanlara akacak. Piyasa canlanmış gibi yapacak, bu sırada Erdoğan çıkıp yine nutuklar atarak piyasanın düzeldiğini söyleyecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı