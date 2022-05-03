Evren Devrim Zelyut: Yaz sonu yeni zam ve vergiler gelecek

Amerikalılar salgında bastıkları 4,5 trilyon doları geri çekmeye başlıyor. Çünkü enflasyon Amerika’da 10’a yaklaştı. Bu işi de faiz artırarak, parayı fiziken çekerek yapacaklar. 4 Mayıs için planlanan en az 50 baz puan faiz artışı ve para çekilmesi dolar endeksini 103’ün üzerine attı. Piyasa Amerikan Merkez Bankası’nın Mayıs, Haziranda 50+50 değil 50+75 şeklinde faiz artıracağını tahmin ediyor. Bu ne demek? Çok daha güçlü bir dolar göreceğiz. Peki Lira ne yapacak? Kur korumalı ile şimdilik tutulan 50 milyar dolar karşılığı TL’ye bir iç talep var. Bu sermaye dolara kaymasın diye demek ki daha yüksek faiz verilecek. Bu faiz Hazine’den Hazine ise vatandaştan alacak. Yani yaz sonu yeni zamlar ve vergiler gelecek. Tefeciler sırtımızdan zengin olacak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı