Evren Devrim Zelyut: Vatandaşın sağ omzunda şirketler, sol omzunda bankalar

Zamanında reformları yapsaydın, eğitimde kaliteyi artırsaydın, iş gücü kaliteli olsaydı, yüksek teknoloji üretip satsaydık o zaman rezervler dolmaz mıydı? O zaman üretim dışa bağlı olur muydu? Betona döktüğün parayı yarı mamul üreten fabrikalara verseydin şu an enflasyon ve dolar kıtlığı olur muydu? Olmazdı tabii, paramız cebimizde kalırdı. Ve siz de halkı feda ederek şirketleri yaşatmak, daha doğru bir ifade ile sırf siyasi çıkarınız için, verimsiz, rekabet gücü kalmamış çoktan ölmüş zombi firmaları yaşatmak için böyle yanlış işler yapmazdınız. Şimdi vatandaşın sağ omzunda şirketler, sol omzunda bankalar var. Nereye kadar suyun içinde kalabilirler?
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