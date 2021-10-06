Evren Devrim Zelyut: Vatandaşa ‘Dolar alma’ demekle bu iş olmaz

Enflasyon sadece zamlarla alım gücümüzü düşürmüyor, dişimizden tırnağımızdan artırdığımız birikimleri de eritiyor. Bunu önlemek için vatandaş enflasyon karşısında değeri daha az eriyen bir para birimi seçiyor, onun adı da Amerikan Doları.

Amerika’da enflasyon yüzde 2 yani 100 doların 2 doları eriyor geriye 98 dolar kalıyor. Ama Türkiye’de resmî rakam enflasyon yüzde 19, yani 100 Lira’nız varsa yıl sonunda onun satın alma gücü 81 Lira’ya iniyor. Enflasyon kadar değer kaybı oluşunca haliyle Lira’da kimse durmuyor. Dolara talep arttıkça da kur yükseliyor.

‘Efendim o zaman biz de dolar almayalım’ diye bir şey de yok. Çünkü enflasyon düşmedikçe sorun çözülmüyor; ya paranız eriyecek ya da Lira’dan kaçacaksınız. Burada sorumlu olan vatandaş değil, devleti yönetenler. Vatandaşa dolar alma demekle bu iş olmaz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı