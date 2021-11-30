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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Türkiye’nin kredi notunun düşmesi 3 Aralık’ta karşımıza gelirse şaşırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta faizleri enflasyonun altına çekmeye devam edeceğini söylüyor. Bunun en son örneğini geçen hafta İzmir’de yaptığı konuşmada da gördük. Elbette ki enflasyon yükselirken, faizi aşağılara itmenin maliyeti de kurun artması oluyor. Değersizleşen Lira’da vatandaş kalmak istemiyor. AKP kendi siyasi geleceğini kurtarmak isterken; güya vatandaşı faize ezdirmiyorum derken, halkı artan kurla yükselen enflasyona ezdirdiği zaman, bunun sonuçları olmayacak mı? Elbette olacak, Türkiye’nin kredi notunun düşmesi 3 Aralık’ta karşımıza gelirse şaşırmayın.

Büyük bir ihtimalle 3 Aralık’ta Moody’s Türkiye hakkında bir değerlendirme açıklayacak. Bu değerlendirmede Türkiye’de politikacıların yaptığı bu son faiz çılgınlığı mutlaka göz önünde tutulacaktır.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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