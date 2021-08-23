Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Türkiye son kartını da oynuyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkelerin merkez bankalarına, küresel krizde destek olması adına, toplamda 650 milyar dolarlık (SDR-özel çekme hakları) yardım sağlıyor. Bu yardımın aktarımı ise bugün başlıyor. Türkiye’ye de bu plan dahilinde 6,4 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşecek. Bu girişin eksi rezervlere iyi geleceği muhakkak.

Netice itibarıyla IMF parası; dolar/TL’de yaşadığımız kanamaya yaz aylarında yapılan son pansuman olacak. Çin Merkez Bankası swap (borç) anlaşması, gurbetçi dövizleri, turizm gelirleri, kaynağı belli olmayan girişler derken Türkiye son kartını da oynuyor.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

Bana ‘milli iradeciliğin’ resmini yapabilir misin, ileri demokrat!

27 Mayıs darbesinden sonra yargılananların hazin ve aklı başında insanlarca mahcubiyetle hatırlanan anılarının mekânı olan Yassıada’ya yapılanlar, Ada’nın betona dönüşmesi, oraya dikilen otel ve otel reklamı, Türkiye sağının milli iradeciliğinin gerçek niteliğini sergilemesi bakımından çok doğru bir iş olmuş. Ne yapılsa ne edilse böyle güzel resmedilemezdi bu konu. Emeği geçen herkesi kutlamak gerek.