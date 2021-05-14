Evren Devrim Zelyut: Türkiye için kurda en yıkıcı dalga

Dışa bağlı Türk ekonomisi için en yıkıcı dalga da böylece başlamış oldu. Çünkü Amerikan Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmeye başlayacak. Bunu FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın beyanatlarından anlıyoruz. Clarida enflasyonu kontrol etmek için adım atmaktan geri durmayacaklarını açıkladı.

ABD yoğun aşılama yapıyor böylece salgın azaldıkça basılan para enflasyonu düşürmek için geri çekilecek. Bunun için de faizler artacak, tahvil alım programı bitirilecek, fiziki olarak para çekilecek. İşte başlayan bu süreçte rezervleri bitik, içinde kutuplaşmış, ekonomik modeli yanlış Türkiye için kurda en yıkıcı dalga da yükselen dolar/TL olup vatandaşa vurmaya başlayacak…

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Evren Devrim Zelyut’un yazısı