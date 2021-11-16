Evren Devrim Zelyut: Türk firmaları adeta batan geminin mallarına dönmüştür

Bu operasyonla borsanın oldukça mutlu olduğunu gördük. Çünkü İspanyollar bu iş için 2,2 milyar Euro getireceğini ilan etti. Garanti Bankası hissesi tavan oldu. Bunu diğer bankalar da takip etti. Ancak uzun vade olarak baktığımızda bu konunun Türk Sermaye Piyasaları için olumsuz olduğunu değerlendiriyoruz. Netice itibari ile bir Türk firması 2011 yılından itibaren Türklerin elinden çıkmaya başlamış, en son bu noktaya gelinmiştir. Bunun mahsuru ise böyle kârlı bir kurumun getirisinin bundan sonra İspanyollar tarafından toplanacak olmasıdır. Garanti’nin kâr payından borsada Türk yatırımcısı faydalanacağına, İspanyollar parayı götüreceklerdir.

Burada yurt dışından gelecek 2,2 milyar Euro ne yazık ki daha büyük kârları gelecekte Türkiye’den götürmek için gelmektedir. Bunun övünülecek bir tarafı yoktur. Türk firmaları adeta batan geminin mallarına dönmüştür. 2017 yılında İspanyollar 2,2 dolar ödedikleri bir hisseye şimdi 1,1 dolar ödemektedir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı