Evren Devrim Zelyut: Soylu-Peker savaşının kaybedeni lira olacak!

Bu ülke salgından önce ağır bir ekonomik kriz yaşıyordu. İthalatçı üretim sistemi rezervleri boşaltmaya başlamıştı. Bunun üzerine gelen salgın, koşulları daha da ağırlaştırdı. Adil olmayan gelir dağılımı ile birleşen salgın, vatandaşı sefaletin kucağına attı. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de ülkenin iç politik hesaplaşması başladı. Ülkede oy kaybeden iktidar, yandaşlarını tutmak için öfkeyi bir siyaset dili yaparak kutuplaştırmayı doruklara taşımıştı. Bu durum Türkiye’ye olan güveni son derece azaltmış, yabancı yatırımcı Türkiye’ye selam bile vermez hale gelmişti.

Görünen o dur ki, bu tepişmenin altında ne yazık ki yine Lira ve vatandaş kalacak. Tek dileğimiz ulu milletimizin bu olayları not alıp, gelecekte tekrar etmemesi için sandıkta iradesini göstermesidir.

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Evren Devrim Zelyut’un yazısı