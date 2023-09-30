Evren Devrim Zelyut: Sorunların ana nedeni iktidar ama bu tabloyu değiştirmekten aciz ana muhalefet de bu düzenin gizli ortağı değil midir?

Yaşadığımız bütün sorunların temelinde siyasetçilerin hataları var. Enflasyon, gelir dağılımı bozukluğu, aile içi şiddet, göçmenler…

İktidarın görevi yukarıda saydığımız sorunların çözümüne yönelik önlemler almasıydı. Ancak bu görevi yerine getiremedi.

Ekonomide an itibarıyla akış bizi nereye getirdi? Kurulan sistem bilmeden de olsa toplumun bir kesiminden diğer kesimlerine kaynak aktarıyor. Evet, ortada yasa dışı bir eylem yok ama aktarım buz gibi gerçek…

Ana muhalefetin görevi nedir?

Sorunları çözemeyen iktidarın yerine gelmek. Ama, o da görevini yapamadı. Seçim kaybetmekte usta olan Kılıçdaroğlu koltuğuna yapışmış ve partide tam bir oligarşik yapı kurmuş…

Bu arada Yunanistan’da bile solcu ana muhalefet seçimlerde kaybedince lideri istifa ediyor, ama Kılıçdaroğlu yerinde kalmaya devam ediyor. Pes vallahi!

Hep söyledim, söyleyeceğim: Evet sorunların ana nedeni iktidar. Ama bu tabloyu değiştirmekten aciz durumdaki ana muhalefette kurulan bu düzenin gizli ortağı değil midir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı