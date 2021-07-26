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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Son finansal hokus pokusun bedeli 9,50 kur seviyesi olacak

Dışa bağlı üretim sistemi yapılan siyasi ve iktisadi hatalar nedeni ile her durduğunda hükümet piyasalara kredi bastı. Ekonomik sancıları tedavi etmek, yani üretimi dışa bağlı halden kurtarmak yerine insanları borçlandırarak sahte bir para bolluğu yaratıldı. Ama bu bollukların sonunda hep aynı hikâyeyi gördük, çarklar döndükçe ithalat arttı ve kur yükseldi. Kur yükseldikçe üretim maliyeti arttı. Enflasyon oluştu, vatandaş malları alamadı, durgunluk oluştu.

AKP kredi basarak ekonomiyi son kez yüzdürecek ve kendisini 2023 seçimlerine atmaya çalışacak. Ancak IIF’in dediği 9,50 kur seviyesi yapacakları son finansal hokus pokusun bedeli olacak.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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