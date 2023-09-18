Evren Devrim Zelyut: Şimşek başarılı olmalı

Zira enflasyonun düşmesini sağlayacak başka bir güç, dengeleme sağlayacak muhalif sistem ortada yok.

Şimşek’in başarılı olması için sadece finansal hamleler yapması yeterli değildir.

Sayın Bakan faiz ve para miktarı konusunda güzel işler yapıyor. Bu da dünyadan destek buluyor. Ama geniş halk kitleleri hâlâ geçmişin yanlış politikalarının acısını çekiyor. 2026 yılına kadar da çekecek.

2026 diyoruz ama eğer hükûmet eksik işler yaparsa bu süre sarkabilir de…

Enflasyonla mücadele sadece faiz artırıp tüketimi keserek olmaz. Bu mücadelede tarımı da desteklemek gerekir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı