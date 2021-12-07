Evren Devrim Zelyut: Şimdi takke düştü kel gözüktü

Sanayide ise yarı mamul, ham madde üretimine yönelmek, dev tesisler kurmak, Türk sanayisinin dışa bağını koparmak yerine, yurda giren milyarlarca dolar inşaat sektörüne aktarılmış, bahsettiğimiz dönemde saman alevi misali ekonomide canlılık yaşanmıştır. Ancak betonla, dışarıdan gelen girdi ile ekonomi bir yere kadar döner. 2013’den sonra Amerika bastığı dolarları faiz artırarak geri çekince, Türkiye’de kur artmaya başlamış, AKP’nin bu dahiyane modeli çöküşe geçmişti.

Her durgunlukta faizi indirip inşaatı canlandırma taktiği ise 128 milyar dolar rezerv bitince iflas etti. Çünkü enflasyonu düşürmeden faizi indirince artan kura eskiden Merkez Bankası rezervi ile basılıyordu. Kur artmayınca da vatandaş Erdoğan’ı bir ekonomi dehası sanıyordu. Ancak vere vere rezerv bitince, şimdi takke düştü kel gözüktü. Bu nedenle Erdoğan, sıcak para bulmak zorunda diyoruz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı