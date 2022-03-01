Evren Devrim Zelyut: Seneye bu aylar dolar 21-22 lira

Size olacağı söyleyeyim, kur 14’de kalsa bile, bir yıl içinde enflasyonun en az %50 olduğu bir ortamda, seneye bu aylar 21-22 Lira seviyesinde bir dolar/TL göreceğiz. Enflasyon, doğal gaz, petrol ve buğday fiyatları düşünülecek olursa öyle Nebati’nin dediği gibi bahar aylarında düşmez. Eğer Türkiye şanslı ise baharda TÜİK’in TÜFE’si 50 civarında kalır. Dönüp üretici fiyatlarına baktığımızda ise savaş öncesi 100 olan rakam çok rahat %150’ye vuracaktır. Bu da aslında halkın hissettiği enflasyonun %153/155 olması anlamına gelecektir.

Kurun artmasının gelecek yıllarda da yaşayacağımız enflasyonu artıracağını, 2023 seçimlerine kadar ekonomik sorunların büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı