Evren Devrim Zelyut: Pazartesi günü dolar ve borsa açısından oldukça hayati bir gün olacak

Pazartesi günü dolar ve borsa açısından oldukça hayati bir gün olacak. Pazartesi dolar uçacak, borsa çakılacak demiyoruz. Ama pazartesi, piyasalar çok kuvvetli bir işaret alacak. Ve bu işaret okyanus ötesinden gelecek…

Ne yazık ki Merkez Bankası rezerv duruşu açısından kuvvetli bir görünüm sergilemekten uzak. Buna ek olarak kısa vadeli borcun artıyor olması kur üzerindeki risklerin biriktiğini gösteriyor.

Yaz bereketi dediğimiz, tarım + turizmde ürün/gelir artışları sezonunun geride kalması ile sonbaharda gıda ve kurda fiyatın yukarı çıkması beklenebilir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı