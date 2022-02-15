Evren Devrim Zelyut: Nakit girişinde sorunlar kuru yukarı çekecek

CCC denilen iflas kademesi ile aramızda dört kademe kaldı. En yüksek notla ise aramızda 12 kademe var… Bu iş faizi ve doları nasıl etkileyecek derseniz söyleyeyim: Bankalar artık dışarıdan daha yüksek faizle borç getirecek. Bu da içerideki maliyeti yukarı çekecek. Dış yatırım zaten gelmiyordu, şimdi iyice sıkıntılar çıkacak, nakit girişinde sorunlar kuru yukarı çekecek. Bunun üzerine Amerikan faizlerinin artması, ABD Merkez Bankası’nın bastığı paraları geri çekmesi de eklenince, işin acısı ticari ve bireysel kredi faizinin artması, dolar/TL’nin yukarı gitmesi olarak kendisini gösterecek.
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