Evren Devrim Zelyut: Mehmet Şimşek’in işi daha da zorlaştı

1-Merkez Bankası iletişim sorunu yaşıyor. Faiz kararından önce tahminler o kadar dağılmıştı ki, 5 puandan 40 puana kadar uzuyordu. Bunun mahsuru şu, faiz kararını verdiğinizde piyasa yanlış beklentilere yoğunlaşmış ise amacınız kuru düşürmekken bir de bakmışsınız kur yükselmiş…
2-Erdoğan hâlâ gerçeklikle barışmış değil. İnat ediyor. Benim dediğim doğru diyor. Şimşek’e destek verecekti ama daha faiz kararı öncesi Şimşek’e darbeyi vurdu. Ne demişti Azerbaycan dönüşü uçakta: Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım.
3-Merkez Bankası karar metni de zafiyet gösterdi. Karar metni diyor ki, ‘Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.’