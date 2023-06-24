Evren Devrim Zelyut: Mehmet Şimşek’in işi daha da zorlaştı

1-Merkez Bankası iletişim sorunu yaşıyor. Faiz kararından önce tahminler o kadar dağılmıştı ki, 5 puandan 40 puana kadar uzuyordu. Bunun mahsuru şu, faiz kararını verdiğinizde piyasa yanlış beklentilere yoğunlaşmış ise amacınız kuru düşürmekken bir de bakmışsınız kur yükselmiş…

2-Erdoğan hâlâ gerçeklikle barışmış değil. İnat ediyor. Benim dediğim doğru diyor. Şimşek’e destek verecekti ama daha faiz kararı öncesi Şimşek’e darbeyi vurdu. Ne demişti Azerbaycan dönüşü uçakta: Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım.

3-Merkez Bankası karar metni de zafiyet gösterdi. Karar metni diyor ki, ‘Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.’

Evren Devrim Zelyut’un yazısı