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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Mehmet Şimşek yanlış yola girdi

Şimşek geldiğinde neden umutlandık?

Çünkü 1 trilyona varacak bütçe açığı ve tükenmiş rezervler için Batı sermayesini getirerek Anadolu insanının ezilmesini hafifletecekti…


Ancak Şimşek, kafasındaki planı uygulama alanı bulamadı. Bunu Merkez’in PPK üyelerinin sabit kalmasından, eski başkanın BDDK Başkanı olmasından, faizler konusunda hâlâ dirayetli mesajların verilmemesinden anladık.

Hâl böyle olunca da Batı sermayesi ülkeye fabrika kurmak ya da hisse/tahvil almak için gelmiyor.

Gelenler Londra kökenli Arap sermayesi. Onlar da Rus oligarkların başlarına gelen belki bir gün Arapların da başına gelir diye ihtiyat olarak İstanbul’a geliyor. Ancak yoğun değil…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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