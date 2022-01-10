Evren Devrim Zelyut: Kurda geliyor gelmekte olan!

Amerika faizi artırıp, parasal miktarı küçültünce Türkiye’de zaten kıt olan dolar daha da kıtlaşmayacak mı? Kur yukarı gitmeyecek mi?

FED etkisi varken, Türkiye’de kamu, kuru borç para ile, Körfez’den gelen sermaye ile, içeride uydurma finansal ürünlerle nereye kadar tutabilir? Türkiye’de tarım ve sanayi ürettikçe ithalat yolu ile zaten döviz açığı oluşmuyor mu? Rezervlerimiz dibi delik kovaya dönmüş durumda değil mi? İhracat kovayı dolduruyor ama ithalata dayalı üretim metodu boşaltmıyor mu?

Ortada çok net bir gerçek var: Kurda geliyor Atlantik’ten, gelmekte olan!

Evren Devrim Zelyut’un yazısı