Evren Devrim Zelyut: Kur yine kopup gidecek

Bütün bunların söylediği çok net: Gümbür gümbür faiz artırımı geliyor. Bu faiz artırımları ise Türkiye’de kuru yukarı çekecek. Buna karşı durabilmek için Erdoğan Körfez’den ve Azerbaycan’dan getireceği dolarlara güveniyor. Ama taşıma su ile değirmenin döndüğü görülmüş müdür? Ya da kaç tur döner? Türkiye kaç ay idare eder? İşin sonunda kur Türkiye’de yine kopup gidecek, çünkü üretime değil borca dayanan bir modelin başarılı olması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı