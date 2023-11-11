Evren Devrim Zelyut: Kur tutulmazsa enflasyon üç hane olur

Türkiye’nin OVP tahminine göre vereceği bütçe açığı 1,6 trilyon TL, seneye 2,6 trilyon TL olacak bunun anlamı açığı kapatmak için zamlar devam edecek… TCMB rezervi -64 milyar dolar. 10 aylık dış ticaret dengesi -94 milyar dolar. Yani dolar açlığı devam edecek, kur ticari denge bozuk olduğu için artmaya devam edecek… Kısa vadeli borcu 211 milyar dolar… Ama borcu kapatacak dolar girişi yaşanmayacak… Bu tablo varken yabancı sermaye girişi kurun 40’a yürümemesi için oldukça önemli. Bu nedenle Sayın Şimşek elde çanta dışarıyı geziyor. Ama hükûmet ona yardımcı oluyor mu? Cevap: Hayır! Sayın Şimşek dışarıya ne anlatacak? Hangi güzel hikâyeyi sunacak da sermaye Türkiye’ye gelecek? Bakın bu işin şakası yok… Kur tutulmazsa enflasyon üç hane olur! Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonun belini kırdık diyor ama kıymanın kilosu şu an 350 TL. Düştü de bizim mi haberimiz yok? Enflasyonun beli nasıl kırılmış Allah aşkına. Ortada esen rüzgâr sadece Şimşek’in sermaye getireceğine dair beklentilerin yarattığı tatlı bir meltem esintisi ama gerçek farklı… Kar, boran yaklaşıyor… Ekonomide rasyonel politikalar var ama siyasette de rasyonel olmazsanız yabancı gelmez. Yabancı gelmeyince kur düşmez. Kur düşmeyince enflasyon yükselir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı