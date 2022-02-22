Evren Devrim Zelyut: Kur balonunun ipi yeniden elden kaçacak

Erdoğan yaza kadar kurda istikrarı koruyarak, yazın da turizm gelirleri ile kendisini sonbahara atmayı planlıyor. Dün yazdık, 2008 krizinde olduğu gibi sıyırması çok zor. Türkiye’ye güvenip kimse gelmiyor. Salgın bitse bile ne olacak? Türkiye’ye sermaye mi yağacak? Ya da ekonomi ihracat rekorları mı kıracak? Kırsa bile ithalatın da kopup gittiğini yukarıda rakamlarla gösterdik.

Erdoğan’ın Saray’daki hesabı çarşıya uymayacak. Kur balonunun ipi yeniden elden kaçacak, tarımda daha önce yazdığımız girdi maliyeti artışı yeni enflasyonist dalgalar üretecek, sanayinin pahalı malları içeride satılmayacak, ihracattan daha fazla artan ithalat rezervin iki yakasını bir araya getirmeyecek. Enflasyon tam gaz yukarı, AKP oyları ise %20 civarına oturacak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı