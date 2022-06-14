Evren Devrim Zelyut: Krizle gelen krizle gidecek

Peki bu işin sonunda ne olur? Doların daha da kıtlaşacağı bir dönemde kur artışları ile girdi maliyetleri yükselecek. Bu da üretici enflasyonunun yüzde 150’yi geçmesini yaşantılarımıza getirecek. Sefalet artacak, iflaslar başlayacak. Seçime kadar çok ama çok zor günler bizleri bekliyor demiştik. Yine aynı şeyi söylüyoruz: Allah yardımcımız olsun. Bu arada krizle gelen ise krizle gidecek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı