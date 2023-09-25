Evren Devrim Zelyut: İşsizlik arttıkça gelirler düşecek

Enflasyonu düşürmek için kısa ve orta vade olmak üzere yapılması gereken iki iş var. Birincisi faizleri artırarak tüketimi kısmak, böylece talep düştükçe fiyatlar baskılamak.

Ayrıca faizle Liraya değer kazandırarak kurun artışını dizginlerseniz dışa bağlı sanayinin kullandığı yabancı girdi maliyetlerini de kontrol etmiş olursunuz.

Sayın Şimşek bunu yapmaya çalışıyor. Lakin eksik kısımlar var:

1-Son 20 yılda gelir dağılımı öyle bozulmuş ki, şimdi kredi kartlarına, ihtiyaç kredilerine baskı kurduğunuzda orta ve alt gelirler yaşamlarını nasıl çevirecek?

2-Hadi çevirdiler diyelim, çılgın faiz politikasının günahını yani kur atışını kontrol için getirilen KKM maliyetlerini, popülist politikalar sonucu açık veren bütçeyi kim kapatıyor? Zamlarla vatandaş…

Talebi bu derece kesip biçmek büyümeyi düşürecek. Büyüme düştükçe işsizlik artacak. İşsizlik arttıkça gelirler düşecek. Bu da dönüp büyümeyi bir daha vurup sarmal yaratacak.

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Evren Devrim Zelyut’un yazısı