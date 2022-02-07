Evren Devrim Zelyut: İşin sonu nerede bitecek belli değil

Film gibi olaylar olmuyor mu ekonomide? Aşk var, AKP’nin oy aşkı faizleri enflasyonun altına çekmedi mi? Şiddet var, faiz enflasyon altına zorla düşürülünce kur 8’den 18’e şiddetle çıkmadı mı? İhtiras var, Erdoğan başkanlığa devam etmek istemiyor mu? Macera var, kur korumalı mevduat ürünü ile geçici bir sakinlik sağlandı ama Hazine’ye yük binmedi mi? İşin sonu nerede bitecek belli değil…
SON HABERLER
20’nci yüzyılda, 20 modern sanatçıyla Paris’ten Kadıköy’e
Alan Kadıköy, modern Türk resim ve heykel sanatının 20 usta ismini yeni sergi mekanında ağırlıyor.
Ameliyat arasında çizdiği karikatürlerle pandeminin nabzını tuttu
Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, ameliyat aralarında çizdiği, Covid-19 temalı karikatürlerinden oluşan bir sergi açtı. Ertem, sergisinin gelirini başkanlığını yaptığı Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Edirne, İmralı ve Gordion Düğümü
Erbil, Kandil, Edirne, İmralı derken iktidarın Kürt politikasında yeni adımlar atmak zorunda kalacağı bir zemine doğru ilerliyoruz.
Maziye bakma, mevzu derin
Cezaevi atölyelerinde yapılan boncuk işlerinden, kadın cinayetlerine ya da Karadeniz yaylalarında mülk edinme kurallarından, çocuk gelinler sorununa çok boyutlu bir sergi ‘Maziye Bakma Mevzu Derin.’
CİMER’e beş kentten üç yılda 2,6 milyon şikayet: ’81 il için sorduk, beşine yanıt geldi’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) üç yılda 2 milyon 671 bin 976 şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı. Oktay’ın verdiği bilgiye göre; 1 milyon 327 bin 541 başvuruyla İstanbul şikayette birinci sırayı aldı. Tanrıkulu, şikayetlerin fazlalığının kamu hizmetlerinin doğru yönetilmediği anlamına geldiğini söyledi.