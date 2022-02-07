Evren Devrim Zelyut: İşin sonu nerede bitecek belli değil

Film gibi olaylar olmuyor mu ekonomide? Aşk var, AKP’nin oy aşkı faizleri enflasyonun altına çekmedi mi? Şiddet var, faiz enflasyon altına zorla düşürülünce kur 8’den 18’e şiddetle çıkmadı mı? İhtiras var, Erdoğan başkanlığa devam etmek istemiyor mu? Macera var, kur korumalı mevduat ürünü ile geçici bir sakinlik sağlandı ama Hazine’ye yük binmedi mi? İşin sonu nerede bitecek belli değil…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı