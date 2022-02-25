Evren Devrim Zelyut: Hesap şimdi şaştı

AKP’nin muhteşem Kur Korumalı Mevduat ürünü sırtını dayamış hazineye, siz dolar almayın Lira’da kalın, kur artarsa Türk Hazinesi garibandan zamlarla, vergilerle parayı alır size öder diyor.

Bu sistem geçici olarak kuru tutmaya muvaffak oldu. Ancak dedik ki, Amerikan Merkez Bankası FED bastığı 9 trilyon doları geri çekmeye başlarsa işler karışır. Dolar kıtlaşır ve kuru tutmak mümkün olmaz. Ama bir ay önce ne diyorlardı? Yaza FED bu işlemi yaparken bize Rus turist gelir, 35-40 milyar dolar alırız onlardan, Allah bereket versin der, yola devam ederiz.

İşte bu hesap şimdi şaştı. Ruslar Ukrayna’yı istilaya başlayınca turizm gelirleri oldukça tehlikeye girdi. Bunun nedeni Putin’in kızıp Türkiye’ye turist göndermeme gibi bir karar alma ihtimali değil. İşgal hareketi ile Rusya yaptırımlara uğrayacak ve ekonomisi küçülecek. Rus halkının alım gücü düşecek. 2022 yazında Rusların operasyon sürecinde %10’dan fazla değer kaybetmiş Ruble ile satın alma güçlerinin doruğunda olacağını sanırım kimse söyleyemez. Türkçesi, Rusların tatile çıkma dermanı kalmayacak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı