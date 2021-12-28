Evren Devrim Zelyut: Erdoğan ve ekibinin kur artışı sorununu çözmesi imkansızdır

Erdoğan ve ekibinin Türkiye’nin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımında bozukluk ve bütün bunların adeta bir özeti gibi karşımızda duran kur artışı sorununu çözmesi imkansızdır. Bunu size bilimsel olarak ispatlayabilirim.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumun size inanması lazım. Ancak ekonomide güven ruh gibidir. Nasıl ruh bedenden bir kere çıkarsa, güven de bir kere sarsıldı mı tekrar yerine gelmesi çok ama çok zor olur. Türkiye örneğinde ise imkansıza dönüşür.

Neden mi? Ekonomi politikalarının başarılı olması için iki ana bileşene ihtiyaç duyarız dedik, tekrar belirtelim:

1 – Toplumun kararlara iştirak etmesi yani tek vücut haline gelmiş bir halk.

2 – Ekonomi politikalarının çağdaş ve bilimsel olması. Politikaların bir siyasi partinin ya da azınlığın değil ülkenin geleceğini kurtarmak için oluşturulması.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı