Evren Devrim Zelyut: Enflasyonu düşürmek için iki hamle şart

OVP hakkında çok konuşuldu. Benim bildiğim tek şey bu planın işe yaraması gerektiği. Yoksa 400 TL olan kıymanın kilosunu 750 TL olarak göreceğiz…

Plandaki hedefler piyasa beklentilerine yakın. Ancak rakamlar sıkıntılı. Mesela enflasyonu gelecek yıl yüzde 33’e nasıl düşüreceğiz? Enflasyonu düşürmek için iki hamle şart,

Birincisi, en az 50 milyar dolar sermaye girişi ile rezervlerdeki gedik kapanarak kurun artışı kontrol altına alınacak, kur kontrol edilince dış girdi maliyetleri düşecek, böylece enflasyon beklentileri kırılıp baz etkisi ile fiyatlar düşecek.

Ya da, ikincisi, yapısal reformlarla tarım ve sanayide verimlilik ve üretim artacak, piyasada mal fiyatları düşüşe geçecek.

Üzgünüm ama ikisi de bir yılda olacak işler değil.

O zaman yapılacak nedir?

Çizgi savunması değil alan savunması…

Yani bir rakamı yakalamak değil, işlerin daha kötüye gitmemesi elimizden geldiğince kur ve enflasyonu tutmak, dizginleri elden kaçırmamak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı